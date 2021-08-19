Диетолог рассказал, как правильно есть яблоки

Конец лета и осень — время, когда поспевает урожай яблок. Каждый, у кого есть дача, становится обладателем килограммов плодов. Диетолог Римма Мойсенко рассказала для радио Sputnik, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья и какие яблоки наиболее полезны.

Цвет кожуры не имеет значения — для человека со здоровым пищеварением одинаково полезны красные, желтые и зеленые яблоки. Но вот пожилым людям лучше быть избирательнее и выбирать те яблоки, в которых содержится меньше фруктозы: это желтые и зеленые плоды.

Даже если урожай очень богатый, лучше не увлекаться и не съедать более 300 граммов яблок в день, предупредила диетолог.

«В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов — это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье. Если будет слишком много яблок, то не будет аппетита, и пойдет замещение яблоками белковых продуктов, клетчатки. Это неразумно, потому что здоровому человеку нужно разнообразие», — пояснила Мойсенко.

Она добавила, что яблоки лучше есть вместе с кожурой, а также, что не стоит бояться «червивых» яблок. Если яблоко проточено личинкой яблонной плодожорки (в народе — червяком), это как раз говорит о качестве плода.

«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — рассказала специалист.