Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для организма

Неправильное похудение приведет к скорому возвращению веса, гормональным сбоям и нарушению работы органов, которые были окружены жиром. Изменить образ жизни — только этот путь поможет похудеть без вреда здоровью и закрепить результат, подчеркивает эксперт.

«Если вес все-таки нужно сбросить экстренно, например, перед операцией, обязательно должен быть контроль врача», — настаивает Лидия Ионова.

Норма по снижению зависит от первоначального веса человека. Диетолог настоятельно рекомендует худеть постепенно. Если человек имеет 100 килограммов, нормально сбрасывать четыре-пять за месяц.

Лидия Ионова — первая из российских диетологов прошла практику в Кембриджской школе лечения ожирения.