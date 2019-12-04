Диетолог рассказал, как питаться правильно и экономить

Согласно опросу ВЦИОМ, половина россиян осознает, что питается неправильно. Респонденты указали, что для решения этой проблемы им нужно отказаться от фастфуда и сладкого, питаться маленькими порциями, а также контролировать уровень белков, жиров и углеводов.

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Маргарита Королева объяснила, почему люди продолжают есть вредную пищу, осознавая, что этим губят здоровье.

«Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами. Такая еда балует опиоидную зону в структуре головного мозга дает возможность успокоиться, получить радость и удовольствие», — объяснила диетолог.

Королева отметила, что финансы россиян мало связаны с питанием.

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«Во многих регионах, к примеру, на Дальнем Востоке или в Якутии, выбор в магазине вообще ограничен — многое продается в консервированном или маринованном виде, или же привозится из Китая», — отметила она.

По словам диетолога, решить эту проблему можно, в том числе если самостоятельно делать заготовки. Это, заодно, поможет и в финансовом плане.

«Есть такие продукты как редька, репка, все виды капусты. Это мегаполезные продукты, которые можно купить недорого в магазинах, сделать запасы. Поэтому нужно заниматься просветительской работой, в том числе врачам и СМИ», — отметила она.

При этом сам факт осознания неправильности рациона Королева сочла положительной тенденцией.