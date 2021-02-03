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    03 февраля 2021, 15:39

    Диетолог рассказал, как «перезапустить» организм за две недели

    Дарья Морозова

    Австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель рассказала, как «перезапустить» организм за две недели, чтобы почувствовать прилив бодрости. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Диетолог рассказал, как «перезапустить» организм за две недели

    Эксперт рекомендует в течение двух недель включить в свой рацион побольше овощей, фруктов, зелени, куриного мяса, яиц и бобов. Также стоит обратить внимание на рыбу и такие гарниры, как бурый рис, киноа, овес без глютена, картофель, батат. Вместо обычного молока лучше пить миндальное, чай и кофе пить не больше чашки в день утром. Алкоголь исключить полностью, как и сахар, красное мясо, газированные напитки. Пить лучше всего травяной чай и обычную воду.

    Также стоит хотя бы 20 минут в день уделять время физическим нагрузкам. Если соблюдать эти правила, то через две недели начнется прилив бодрости, а так также улучшится сон.

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