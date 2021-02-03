Диетолог рассказал, как «перезапустить» организм за две недели

Эксперт рекомендует в течение двух недель включить в свой рацион побольше овощей, фруктов, зелени, куриного мяса, яиц и бобов. Также стоит обратить внимание на рыбу и такие гарниры, как бурый рис, киноа, овес без глютена, картофель, батат. Вместо обычного молока лучше пить миндальное, чай и кофе пить не больше чашки в день утром. Алкоголь исключить полностью, как и сахар, красное мясо, газированные напитки. Пить лучше всего травяной чай и обычную воду.

Также стоит хотя бы 20 минут в день уделять время физическим нагрузкам. Если соблюдать эти правила, то через две недели начнется прилив бодрости, а так также улучшится сон.

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