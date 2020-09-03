Диетолог рассказал, как перестать заедать стресс

Специалист рассказал о существовании связи между пищевым поведением и инстинктом самосохранения. Это некая защита, при которой человек в состоянии волнения больше ест. Уровень тревоги поднимается, человек пережевывает продукты, после чего в головном мозге выделяются серотонин и эндорфины. Это действует на него положительно, и тревога отступает.

«У тех, у кого есть эта связь тревоги и переедания, желание заедать волнение осенью может усилиться», — предупредил диетолог.

Тем не менее от привычки возможно избавиться. Заедание можно заменить на другие действия, которые будут приносить удовольствие. При волнении лучше делать упражнения, гулять на свежем воздухе, стоять под душем или лежать в ванне. Соответственно, стоит выбрать любое успокаивающее действие, не связанное с употреблением пищи. Таким образом, снизится актуальность еды при волнении.

Кроме того, рекомендуется обращаться за помощью к психотерапевту, если возникают серьезные проблемы из-за переедания на фоне стресса. Специалист поможет выйти из неблагоприятной психотравмирующей ситуации.