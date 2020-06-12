Диетолог рассказал, как перестать хотеть сладкого за неделю

Многие пытаются похудеть, но все попытки разбиваются об очередное пирожное. Но отказаться от сладкого можно всего за одну неделю. Диетолог Фредерик Паулун советует больше пить воды и есть белок.

«Самый простой способ — убрать из рациона продукты с большим содержанием сахара, такие как сухие завтраки, безалкогольные напитки, выпечка и сладости», — советует Паулун. Цитату привел Expressen.

По его словам, людям с сахарной зависимостью придется принять более жесткие меры. Необходимо полностью отказаться от сахара и начать есть только медленные углеводы.

«Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», — отметил медик.

Все это звучит довольно страшно, но Паулун дал несколько советов, которые помогут легко перейти на новый режим без сахара. Первые дни может быть тяжело, но через неделю сладкого уже хотеться не будет. Для начала необходимо заняться физической активностью и избегать стресса. Сахар обладает успокаивающими свойствами, поэтому его особенно хочется при переживаниях.

Люди часто себя вознаграждают сладким за какие-то достижения, но диетолог советует заменить этот ритуал музыкой, фильмами или другими приятными вещами. Кроме того, отказаться от вкусностей поможет хороший сон, обильное питье, которое замедляет усвоение углеводов. Еще стоит увеличить употребление пищи, богатой белками.