Диетолог рассказал, как определить недостаток витамина В12

Он сказал, что в первую очередь это слабость, утомляемость, головокружения и изменения в крови.

«Поскольку анализ крови является банальной процедурой сейчас, лучше ориентироваться на него», — пояснил Гинзбург.

Также он добавил, что витаминами отравиться сложно, передозировка встречается очень редко.