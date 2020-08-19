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    19 августа 2020, 14:22

    Диетолог рассказал, как определить недостаток витамина В12

    Дарья Морозова

    Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, по каким симптомам можно определить недостаток витамина В12 в организме. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он сказал, что в первую очередь это слабость, утомляемость, головокружения и изменения в крови.

    «Поскольку анализ крови является банальной процедурой сейчас, лучше ориентироваться на него», — пояснил Гинзбург.

    Также он добавил, что витаминами отравиться сложно, передозировка встречается очень редко.

    Новости SMI.FM