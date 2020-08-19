Диетолог рассказал, как определить недостаток витамина В12
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, по каким симптомам можно определить недостаток витамина В12 в организме. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он сказал, что в первую очередь это слабость, утомляемость, головокружения и изменения в крови.
«Поскольку анализ крови является банальной процедурой сейчас, лучше ориентироваться на него», — пояснил Гинзбург.
Также он добавил, что витаминами отравиться сложно, передозировка встречается очень редко.