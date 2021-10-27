Диетолог рассказал, как нужно питаться зимой

Врач-диетолог Марина Макиша в разговоре с ИА Nation News рассказала, каким должно быть питание в зимний период. От части продуктов лучше отказаться, а другие, наоборот, добавить в рацион.

Так как зимой чаще всего снижается активность, лучше сократить количество быстрых углеводов.

«Различные каши, макароны, хлеб и так далее в зимнее время лучше сократить, потому что будет меньше физическая активность и нам вот этой быстрой энергии нужно меньше, иначе она будет запасаться на боках в виде жира. И вот эти все чаепития с конфетками лучше убирать и пить просто воду или просто чай, но без вот этих вкусов-перекусов», — сказала врач.

Если летом все необходимые организму вещества можно получать из сезонных фруктов и овощей, зимой стоит обратить внимание на замороженные фрукты и овощи.

«Можно покупать замороженные ягоды, и если летом мы едим свежие, то зимой абсолютно спокойно можно покупать замороженные: черную смородину, клубнику, малину и что-то такое добавлять себе в рацион, как хороший антиоксидант», — посоветовала диетолог.

Кроме того, из-за дефицита солнца зимой стоит добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина D.