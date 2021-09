Диетолог рассказал, как нормализовать режим сна с помощью питания

Питание оказывает большое влияние на качество сна. Американские врачи-диетологи рассказали, какие продукты стоит употреблять в пищу, чтобы быстрее засыпать и лучше просыпаться. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Eat This, Not That.

«Завтрак с низким содержанием сахара и достаточным количеством клетчатки, полезных белков и жиров — лучший вариант для поддержания бодрости и правильного уровня сахара в крови в течение дня», — рассказал диетолог Дженна Горхэм. Специалист отметила также, что стоит отказаться от употребления алкоголя перед сном. Он плохо сказывается на фазах быстрого сна. Спиртное нарушает также естественную выработку мелатонина. Кроме того, полноценному сну может мешать голод. «Наш организм часто путает чувство голода, жажды и усталости, поэтому очень важно делать сбалансированные приемы пищи, чтобы оптимизировать уровень энергии и цикл сна», — рассказала диетолог, специалист в области питания и блогер Лорен Харрис-Пинкус. Эксперты посоветовали отказаться от тяжелой еды за три-четыре часа до сна, особенно людям, склонным к изжоге. Врачи порекомендовали есть больше цельнозерновых продуктов, источников белка, овощей и фруктов для нормализации сна. В качестве перекуса же стоит выбрать чернослив, так как он является источником кальция, магния и витамина B6.