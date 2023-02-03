Здоровье 03 февраля 2023, 03:35 Диетолог рассказал, как не столкнуться с упадком сил весной Диетолог Мансурова посоветовала правильно питаться, чтобы набраться сил к весне

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Восстановить силы к весне можно с помощью правильного питания. Такой информацией поделилась врач-диетолог Ирина Мансурова. Об этом сообщил Life.

По словам специалиста, в рацион стоит добавить гречку. Данная крупа является источником полезных микроэлементов. Кроме того, среди полезных продуктов специалист выделила гранат, написал RT.

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«В народе гранат имеет название „лекарство от 100 болезней“, — рассказал медик.

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Мансурова посоветовала употреблять также настой из шиповника, квашеную капусту, имбирь и орехи.