Диетолог рассказал, как не наступать на «пищевые грабли»

У каждого человека есть продукты, которые заставляют его «срываться». Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит избегать такой еды. Об этом заявил врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко

По словам медика, каждый человек имеет те продукты, которые запускают процесс неправильного пищевого поведения. Такие продукты называются «срывными».

«Это такие „пищевые грабли“, на которые мы наступаем снова и снова. Как правило, к сожалению, это не морковка, а что-то жирное, сладкое и соленое», — привело пояснение диетолога радио Sputnik.

Обложко предложил вычислить «срывные» продукты с помощью теста. Нужно съесть кусочек чего-то вкусного и сразу же остановиться. Если это сделать не получилось и хочется есть еще и еще, то перед вами тот самый опасный продукт.

«Есть два очень важных момента. Первый момент заключается в том, что со „срывными“ продуктами проще не начинать, чем остановиться. Если откусил, то остановиться уже невозможно, лучше не начинать есть», — отметил диетолог.

Он добавил, что второе правило — не есть «срывной» продукт как можно дольше. С каждым днем тяга к такой еде будет становиться все меньше.