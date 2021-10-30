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    30 октября 2021, 02:46

    Диетолог рассказал, как не наступать на «пищевые грабли»

    Диетолог Обложко посоветовал избегать вызывающих зависимость продуктов

    Дарья Бунякова

    У каждого человека есть продукты, которые заставляют его «срываться». Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит избегать такой еды. Об этом заявил врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко

    Диетолог рассказал, как не наступать на «пищевые грабли»

    По словам медика, каждый человек имеет те продукты, которые запускают процесс неправильного пищевого поведения. Такие продукты называются «срывными».

    «Это такие „пищевые грабли“, на которые мы наступаем снова и снова. Как правило, к сожалению, это не морковка, а что-то жирное, сладкое и соленое», — привело пояснение диетолога радио Sputnik.

    Обложко предложил вычислить «срывные» продукты с помощью теста. Нужно съесть кусочек чего-то вкусного и сразу же остановиться. Если это сделать не получилось и хочется есть еще и еще, то перед вами тот самый опасный продукт.

    «Есть два очень важных момента. Первый момент заключается в том, что со „срывными“ продуктами проще не начинать, чем остановиться. Если откусил, то остановиться уже невозможно, лучше не начинать есть», — отметил диетолог.

    Он добавил, что второе правило — не есть «срывной» продукт как можно дольше. С каждым днем тяга к такой еде будет становиться все меньше.