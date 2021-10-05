Диетолог рассказал, как не набрать вес зимой

Зимой человеческий организм склонен требовать больше пищи, так как на защиту от холода необходима дополнительная энергия. В связи с этим в холодный период мы инстинктивно начинаем больше есть. Диетолог Анна Ивашкевич рассказала для радио Sputnik, какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить форму.

Во-первых, в зимний период лучше отказаться от холодных перекусов и отдавать предпочтение горячей пище, которая эффективнее согревает и дает больше насыщения.

«В идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приемы пищи за день были теплыми или даже горячими. Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа», — сказала диетолог.

Кроме того, зимой нужно уделять особое внимание завтраку. Утренний прием пищи должен быть плотным, сытным и сбалансированным.

«Утро стоит начинать с плотного завтрака. Этот совет в холодное время года более актуален, чем всегда. Если мы замерзнем с самого утра, когда выйдем из дома на холод, то наш аппетит усилится. Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть все, что только попадется под руку. Чаще всего это „печенюшки“, от которых мы ничего полезного не получаем и хотим есть после них уже буквально через час», — пояснила Ивашкевич.