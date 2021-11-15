Диетолог рассказал, как не набрать вес, работая из дома

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как правильно выстроить пищевое поведение, работая дома около холодильника. По словам специалиста, в режиме удаленной работы важно вовремя завтракать, обедать и ужинать, чтобы не набрать лишний вес. Об этом она сообщила в беседе с РИА ФАН.

«Здесь нужно, чтобы с вечера был готов какой-то завтрак. Это может быть каша, которая сварена заранее, могут быть мюсли с кефиром или простоквашей. Что-то, что можно быстро для себя приготовить и съесть. И можно поставить себе будильник, проснуться, съесть это углеводистое и белковое блюдо, выпить чай или кофе, а дальше, если есть необходимость, лечь поспать, допустим, на час», — сообщила диетолог.

Далее нужно выстроить распорядок в соответствии со световым днем. Где-то в 11-12 часов можно устроить обед, а на вечерний прием пищи нужно иметь что-то легкое, например, фруктовый салат, овощной салат или даже салат с нежирным сыром и оливками.

Белоусова посоветовала не считать калорийность блюд, однако всякие булочки и печенье из меню лучше убрать вовсе. Также следует ограничить потребление винограда, поскольку он содержит слишком много фруктозы.

Кроме того, диетолог советует внести в свою домашне-рабочую рутину физическую активность.

«Включаете телевизор и начинаете под него танцевать или заниматься легким фитнесом. Самое главное, чтобы это делалось ежедневно, а лучше несколько раз в день. Это замечательная перезагрузка. А если дома есть, допустим, какой-то шаговый тренажер, то с ним можно даже работать: смотрите в экран компьютера и шагаете, это вообще два в одном, идеально», — резюмировала специалист.