Диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения

Специалист пояснила, что все дело в небольшом дефиците калорий, который важен для поддержания веса. Оптимальная калорийность при малоподвижном образе жизни равняется 1600-1700 ккал.

«Наедать по 2000 калорий только потому, что вы потренировались утром и сожгли на 200 калорий за день больше не нужно», — заключила она.