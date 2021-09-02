Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес при сидячей работе

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что проблемой многих офисных работников является лишний вес. Из-за того, что люди работают сидя, лишь делая перерывы на обед, физическая активность в течение дня практически отсутствует. О том, какой есть способ не поправиться из-за перекусов на работе, специалист сообщила в интервью радиостанции Sputnik.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало», — пояснила диетолог.

Она добавила, что людям, которые сразу после работы идут в спортзал, это правило соблюдать не обязательно. Ведь во время тренировки все калории, съеденные за день, сожгутся. Однако, по словам специалиста, все равно не стоит налегать на еду с майонезными заправками и брать в обед слишком много блюд.