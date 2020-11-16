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    16 ноября 2020, 14:25

    Диетолог рассказал, как лишний вес влияет на мужское либидо

    Полина Петрова

    Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, какое влияние лишние килограммы оказывают на мужское либидо. По ее словам, есть прямая связь между весом человека и его желанием интимной близости, пишет ИА Nation News.
    Диетолог рассказал, как лишний вес влияет на мужское либидо

    Она пояснила, что от того, повышен или понижен вес, зависит выработка половых гормонов.

    «Дефицит массы тела, который чаще встречается у девушек, может привести к снижению либидо. Физиологическое желание отсутствует, потому что при недостатке веса происходит нарушение гормональной функции», — подчеркнула Аплетаева.

    Диетолог отметила, что многие компоненты пищи помогают выработке стероидных гормонов, к которым относятся половые гормоны. Именно они отвечают у человека за желание интимной близости. Лишний вес, который чаще встречается у представителей мужского пола, приводит к нарушению синтеза тестостерона. Из-за этого желание близости может уменьшатся у полных мужчин. Женщинам с большим весом это, напротив, не свойственно.

    Ранее сообщалось, что специалисты из США разработали препарат для борьбы с избыточным весом. Препарат изготовлен на базе специфических антител. Инъекция данного лекарства ускоряет метаболизм.