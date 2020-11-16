Диетолог рассказал, как лишний вес влияет на мужское либидо

Она пояснила, что от того, повышен или понижен вес, зависит выработка половых гормонов.

«Дефицит массы тела, который чаще встречается у девушек, может привести к снижению либидо. Физиологическое желание отсутствует, потому что при недостатке веса происходит нарушение гормональной функции», — подчеркнула Аплетаева.

Диетолог отметила, что многие компоненты пищи помогают выработке стероидных гормонов, к которым относятся половые гормоны. Именно они отвечают у человека за желание интимной близости. Лишний вес, который чаще встречается у представителей мужского пола, приводит к нарушению синтеза тестостерона. Из-за этого желание близости может уменьшатся у полных мужчин. Женщинам с большим весом это, напротив, не свойственно.

Ранее сообщалось, что специалисты из США разработали препарат для борьбы с избыточным весом. Препарат изготовлен на базе специфических антител. Инъекция данного лекарства ускоряет метаболизм.