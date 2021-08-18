Диетолог рассказал, как избежать тромбоза при коронавирусе

Липовый чай, какао и гранатовый сок могут снизить риск возникновения тромбов. От этом сообщили «Известия» со ссылкой на на исследования ученых. Диетолог Наталья Нефедова в беседе с Nation News прокомментировала эту информацию. По ее мнению, продукты питания малоэффективны в профилактике тромбозов.

После перенесенного коронавируса велик риск возникновения тромбозов. Тромбы закупоривают важные артерии в организме. Ученые предположили, что некоторые продукты могут снизить риск возникновения тромбозов. К ним относятся какао, свежезаваренный липовый чай и гранатовый сок.

Диетолог центра снижения веса BODYCAMP Наталья Нефедова опровергла такое высказывание. Они отметила, что продукты питания не эффективны в вопросе лечения тромбозов. Специалист отметила, что есть гораздо более действенные способы для решения этой проблемы. По ее словам, гораздо лучше прибегнуть к медикаментозному лечению.

«Нужно решать проблему медикаментозно, например, гепарином. Это очень сильный препарат, который должны назначать врачи», — заявила специалист.