Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Ольга Дедкова рассказала, что накопление жировой клетчатки в области живота, гораздо опаснее, чем на бедрах. Жир окружает внутренние органы, меняет метаболизм, способствует развитию болезней сердца и сосудов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Абдоминальное ожирение диагностируется в том случае, когда объём талии человека начинает превышать 90 сантиметров в диаметре. Когда жир накапливается внутри поджелудочной железы и печени, развивается сахарный диабет второго типа, ожирение печени и даже печёночная недостаточность, процитировал слова диетолога News.ru.

Убрать эту проблему с помощью всеми известной липосакции не получится. Эта процедура может избавить только от подкожного жира, но не от висцерального. Вывод в этой ситуации только один: менять образ жизни и включать физические нагрузки.

Деткова объяснила, что сбрасывать рекомендуется не более двух с половиной килограмм в месяц. При этом качание пресса тут малоэффективно. Лучше всего подойдут небольшие физнагрузки — ходьба, плавание и велосипед.

Процесс сжигания жира в организме запускается через 30 минут после начала занятий. Поэтому специалист рекомендует тренироваться в течении 30–40 минут. Во время нагрузки следует задействовать ноги, так как крупные мышцы заставляют организм тратить больше энергии.

Эффект от нового образа жизни станет заметен уже через два месяца, а через пять удастся избавиться от 10 килограммов.