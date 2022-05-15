Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе

Во время похудения многие стараются убрать лишний жир в области живота. Врач-диетолог Пиппа Кэмпбелл назвала эффективные методы борьбы с лишними сантиметрами.

По словам медика, чтобы убрать лишнюю жировую прослойку в области живота придется заняться всем телом. Добиться результата только в одной зоне не получится. Для начала необходимо нормализовать сон. Хороший сон помогает контролировать уровень кортизола, который участвует в сжигании жира и контролирует аппетит.

«Две важные вещи, на которые я обращаю внимание при работе с новыми клиентами, страдающими от жира на животе, — это кортизол и инсулин», — заявила врач-диетолог.

Она добавила, что при инсулинорезистентности клетки больше не реагируют на инсулин, поэтому сахар в них не попадает, а вместо этого откладывается в виде жира. Также стоит есть меньше сахара, отметил сайт utro.ru. При этом не нужно избегать перекусов. Как пояснила Кэмпбелл, с помощью перекусов человек получает основную часть питательных веществ. При похудении важно не только придерживаться сбалансированной диеты, но и заниматься спортом.