Диетолог рассказал, как груши помогают в профилактике тромбов

Не секрет, что фрукты и овощи важно употреблять для того, чтобы оставаться здоровым. В них содержится множество витаминов и полезных веществ, а один фрукт способен даже предотвратить появление тромбов. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон в беседе с изданием Eat This Not That!

Этим продуктом являются груши. Этот фрукт обладает огромным количеством полезных свойств благодаря своему химическому составу. Груша богата клетчаткой и пищевыми антиоксидантами. В средней груше содержится примерно шесть граммов клетчатки, передала «Политика сегодня». Это вещество способно выводить из организма токсины. Таким образом риск возникновения сахарного диабета второго типа значительно понижается. Кроме того, употребление груш может нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. При этом флавоноиды, которые также содержатся в груше, снижают показатели холестерина и регулируют давление. По словам диетолога, риск развития тромбов в таком случае сводится к минимуму.