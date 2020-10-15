Диетолог рассказал, как есть на «шведском столе» без вреда здоровью

Помимо прочего, следует соблюдать режим и размер порций. Уточняется, что попробовать можно все, но понемногу.

«Предпочтения уделить белковым продуктам: доступному свежему мясу, рыбе, птице. А также использовать овощные гарниры: свежие или тушеные овощи. Не опасно употреблять свежие фрукты», — отметила специалист.

Лучше не увлекаться сладостями, а также газировками или алкогольными напитками. Во избежание отравления питаться на отдыхе нужно в безопасных местах. Одно из надежных мест — гостиница. Еще можно сходить в кафе, где соблюдается социальная дистанция.

Необходимо мыть руки и обрабатывать столовые приборы. Опасно есть непромытые и плохо прожаренные блюда, рискованно есть яйца всмятку. Если блюдо не слишком кислое, и в него добавлено много специй, отдыхающие могут не заметить, что оно не свежее.