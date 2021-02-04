Диетолог рассказал, как есть на ночь и худеть

Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Он не видит ничего зазорного в том, чтобы питаться по вечерам.

В разговоре со Sputnik Кузьменко отметил, что секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Однако время, в которое вы будете употреблять данные калории, не имеет для организма особенного значения.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал врач.

При этом он отметил, что иногда плотный ужин перед сном может служить причиной того, что человек не может уснуть, поэтому он напомнил, что если вам плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным.

Также он дал совет и тем, кто не хочет засыпать с голодным урчанием в животе: «Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте». Специалист напомнил, что подобные советы в режиме питания должны быть индивидуальны для каждого человека, поэтому он просит прислушиваться к сообщениям собственного организма.