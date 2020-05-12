Диетолог рассказал, как чайный гриб и зелень помогут в борьбе с коронавирусом

Для того, чтобы выздороветь, необходимо нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, считает диетолог. Она объяснила, что при попадании коронавируса в ослабленный организм иммунная система переключается на борьбу с ним. После этого поднимается патогенная флора, она сажает иммунитет. Для восстановления баланса необходимы кисломолочные или сильно ферментированные продукты. В частности — чайный гриб.

Чтобы ослабить удар от COVID-19 также нужно есть зелень и печень трески.

«Печень трески — большой источник витамина D. Более того, это хороший антидепрессант — очень актуально в данное время», — пояснила Соломатина.