Диетолог рассказал, как чайный гриб и зелень помогут в борьбе с коронавирусом
Елена Соломатина, врач-диетолог, в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Для того, чтобы выздороветь, необходимо нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, считает диетолог. Она объяснила, что при попадании коронавируса в ослабленный организм иммунная система переключается на борьбу с ним. После этого поднимается патогенная флора, она сажает иммунитет. Для восстановления баланса необходимы кисломолочные или сильно ферментированные продукты. В частности — чайный гриб.
Чтобы ослабить удар от COVID-19 также нужно есть зелень и печень трески.
«Печень трески — большой источник витамина D. Более того, это хороший антидепрессант — очень актуально в данное время», — пояснила Соломатина.