Диетолог рассказал, для кого вредна окрошка

Традиционный летний холодный суп противопоказан людям, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

«Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно», — предупредила диетолог.

В таком состоянии нельзя употреблять квас, а также кефир, только если совсем свежий, еще не «остренький». Помимо них под запрет попадают редиска и зелень.

Окрошку не стоит есть тем, у кого вероятно обострение заболеваний ЖКТ. Среди таких болезней: язва, колит, гастрит и болезни печени. Таким пациентам также запрещены холодный борщ и кефир, которые тоже могут спровоцировать осложнения болезни желудочно-кишечного тракта, отметило «ФедералПресс».

Ранее россиянам рассказали рецепт для самого дешевого варианта окрошки. Самым бюджетным оказался вариант на минеральной воде. А если выбирать между кефиром и квасом, стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам.