  • Диетолог рассказал, что нельзя добавлять в чай

    22 октября 2019, 19:20

    Анастасия Карпеева

    Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезен чай и что не стоит добавлять в напиток, чтобы не потерять его полезные свойства. Об этом специалист сообщила в интервью газете «Вечерняя Москва».

    Диетолог Елена Соломатина назвала чай полезным напитком. По ее словам, положительно влияние на организм оказывает как черный, так и зеленый чай.

    «Чай — очень полезный напиток. В своем составе он содержит антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение. Это касается как зеленого, так и черного чая», — рассказала доктор.

    Елена Соломатина также отметила, что любой чай можно пить с лимоном или вареньем. Однако есть продукты, которые вместе с чаем могут нанести вред организму, сообщило РИА ФАН.

    «Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе, в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — объяснила диетолог.

    Врач посоветовала заваривать листья с верхушек чайного куста. Потому что именно такой напиток наиболее богат полезными элементами и веществами.