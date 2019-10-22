Диетолог рассказал, что нельзя добавлять в чай

Диетолог Елена Соломатина назвала чай полезным напитком. По ее словам, положительно влияние на организм оказывает как черный, так и зеленый чай.

«Чай — очень полезный напиток. В своем составе он содержит антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение. Это касается как зеленого, так и черного чая», — рассказала доктор.

Елена Соломатина также отметила, что любой чай можно пить с лимоном или вареньем. Однако есть продукты, которые вместе с чаем могут нанести вред организму, сообщило РИА ФАН.

«Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе, в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — объяснила диетолог.

Врач посоветовала заваривать листья с верхушек чайного куста. Потому что именно такой напиток наиболее богат полезными элементами и веществами.