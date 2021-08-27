Диетолог рассказал, что нельзя делать на голодный желудок

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала, чего не стоит делать сразу после пробуждения или просто на голодный желудок. Об этом написало РИА ФАН.

Употребление некоторых продуктов на пустой желудок может привести к проблемам со здоровьем. Например, не рекомендуется пить чай или кофе до завтрака. В этих напитках содержится кофеин, который повышает кислотность желудка. В долгосрочной перспективе этой может привести к язве.

По той же причине лучше не жевать жвачку, будучи голодным. Этот процесс приводит к выделению желудочного сока, который будет разъедать стенки желудка, если в него не поступает какая-либо пища.

Не стоит пить алкоголь до приема пищи. Без сопровождения закусок алкоголь быстрее всасывается в кровь и приводит к сильному опьянению.

Кроме того, диетолог добавила, что до приема пищи лучше не ходить в магазин за продуктами. Это психологический момент — у голодных людей в магазине «разбегаются глаза» и они могут накупить много лишнего.