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    08 июня 2021, 15:40

    Диетолог рассказал, что можно есть ночью

    Дарья Морозова

    Диетолог Ольга Шмелева рассказала, что подойдет для перекуса в ночное время, если очень хочется есть. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Диетолог рассказал, что можно есть ночью

    Она объяснила, что ночнью более активно вырабатывается гормон грелин, который отвечает за чувство голода. При этом в это время суток снижается обмен веществ в организме. Поэтому лучше съесть что-то низкокалорийное.

    «Вот что-то такое очень-очень низкокалорийное, чтобы просто заесть, и все. На крайний случай — яблочко с грушей. Там тоже невысокая калорийность. Тоже много не съешь. Ну апельсинчик можно перекусить», — заключила Шмелева.

    Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, с какими напитками нужно быть осторожнее, если хотите похудеть. В первую очередь, конечно, следует исключить сладкие газировки, в которых очень много сахара. Но опасность для худеющих кроется и в напитках, которые считаются полезными: чае и свежевыжатых соках. На кофе также советуют не налегать: он немного ускоряет метаболизм, но не так, чтобы дать значительный эффект, зато в больших количествах этот напиток создает нагрузку на нервную систему. Лучше всего во время диеты пить воду, считает Нефедова, можно для вкуса выжимать в нее лимон.