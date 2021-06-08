Диетолог рассказал, что можно есть ночью

Диетолог Ольга Шмелева рассказала, что подойдет для перекуса в ночное время, если очень хочется есть. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Она объяснила, что ночнью более активно вырабатывается гормон грелин, который отвечает за чувство голода. При этом в это время суток снижается обмен веществ в организме. Поэтому лучше съесть что-то низкокалорийное.

«Вот что-то такое очень-очень низкокалорийное, чтобы просто заесть, и все. На крайний случай — яблочко с грушей. Там тоже невысокая калорийность. Тоже много не съешь. Ну апельсинчик можно перекусить», — заключила Шмелева.

Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, с какими напитками нужно быть осторожнее, если хотите похудеть. В первую очередь, конечно, следует исключить сладкие газировки, в которых очень много сахара. Но опасность для худеющих кроется и в напитках, которые считаются полезными: чае и свежевыжатых соках. На кофе также советуют не налегать: он немного ускоряет метаболизм, но не так, чтобы дать значительный эффект, зато в больших количествах этот напиток создает нагрузку на нервную систему. Лучше всего во время диеты пить воду, считает Нефедова, можно для вкуса выжимать в нее лимон.