Диетолог рассказал, что красные и зеленые яблоки почти не отличаются по содержанию сахара в них

Гастроэнтеролог рассказал, что цвет яблок не сказывается ни на полезности плода, ни на его влиянии на организм. На выбор сорта в таком случае влияет только идивидуальная переносимость, например, отсутствие аллергической реакции, а также вкусовые предпочтения.

«Красное или зеленое яблоко? На самом деле если нет ограничений по аллергичности, то какое яблоко или фрукт вам улыбается, то и берем, это означает, какое вам больше нравится, то и берем», — сообщила сайту телеканала «Звезда» врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Она также отметила, что красные и зеленые сорта яблок практически одинаковы по содержанию БЖУ, а также по наличию сахаров. Диетолог напомнила, что ВОЗ рекомендовала для полноценного питания 300-400 граммов свержих фруктов в сутки.