Диетолог рассказал, что есть в майские праздники, чтобы не потолстеть

Как не растолстеть за майские праздники, рассказала диетолог Маргарита Королева. Об этом сообщило РИА ФАН.

«К майским праздникам нужно быть готовым морально и физически, чтобы потом не было мучительно больно. Нужно тщательно продумать сценарий ваших каникул — как вы будете питаться в эти дни, что потенциально может быть на столе», — предупредила она.

Диетолог порекомендовала подумать над вариантом шашлыков, более безопасным для желудочно-кишечного тракта и печени. Организму проще воспринять мясо кролика и индейки. Замариновать его можно с помощью гранатового сока или сока других фруктов, или же воспользоваться рецептами без большого количества уксуса. Не стоит покупать шашлыки в магазине, поскольку их состав может оказаться не таким, как на упаковке.

Кроме того, не нужно делать большое количество салатов, достаточно двух-трех. Зато их можно сделать оригинальными. Например, можно взять порезанное теплое мясо, листья салата, помидоры черри, авокадо и гранатовые зерна, заправить все это нерафинированным растительным маслом и соком лимона. Салаты должны включать как можно больше листовых ингредиентов и свежих овощей.

Королева призвала проявить осторожность с алкоголем, потому что он высококалориен. Спиртное — это напитки с пустыми калориями.

А еще важно много двигаться и «растрясать жирок, дабы к очередной трапезе подойти с легкостью».