Диетолог рассказал, чем заменить фастфуд

Фастфуд можно заменить полезными перекусами, чтобы избежать вреда для здоровья. В разговоре с NEWS.ru несколько вариантов вкусного и полезного перекуса назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог посоветовал обратить внимание на кисломолочные продукты, орехи, нежирную птицу. Также подходят мюсли, зерновой хлеб. Из полезных продуктов можно делать простые, быстрые и вкусные блюда, отметил Гинзбург.

«Например, бутерброд. Берем ломоть зернового хлеба, укладываем на него лист салата, шпината можно положить, укладываем ломтик куриной грудки, чуть солим, можно помидоров положить, вот вам перекус. В лаваш можно много всего завернуть. Например, творог, хлопья, пару колесиков помидора и можно немного натереть сыра, чтобы было что-то соленое. И все заворачиваем в лаваш. Получается такой прекрасный перекус», — посоветовал врач.

Кроме того, в качестве перекуса можно использовать любые салаты, а также овощные и фруктовые нарезки.