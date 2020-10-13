Диетолог рассказал, чем полезен кофе

По его словам, кофе уменьшает риск онкологических заболеваний, а также может увеличить продолжительность жизни. Он сказал, что есть исследования, которые это доказывают.

«Там показано, что 4-5 чашечек кофе в день снижают возраст зависимых заболеваний и потенциально могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — заключил Гинзбург.