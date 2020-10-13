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    13 октября 2020, 19:24

    Диетолог рассказал, чем полезен кофе

    Дарья Морозова

    Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе выводит воду из организма, но несмотря на это, его нельзя считать вредным продуктом, так как он имеет и положительный эффект. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, кофе уменьшает риск онкологических заболеваний, а также может увеличить продолжительность жизни. Он сказал, что есть исследования, которые это доказывают.

    «Там показано, что 4-5 чашечек кофе в день снижают возраст зависимых заболеваний и потенциально могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — заключил Гинзбург.