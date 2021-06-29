Диетолог рассказал, чем полезен чайный гриб

Чайный гриб несколько потерял свою популярность в России, но все еще считается очень полезным продуктом. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала для «Радио 1» о том, какие полезные свойства чайного гриба, о которых все слышали, являются реальными, а какие преувеличены.

По словам диетолога, чайный гриб подходит для того, чтобы в жару заменить им сладкие напитки.

«Спастись от жары с помощью него, к сожалению, невозможно, но им можно заменить любые сладкие напитки, которые вообще нельзя в жару пить», — отметила медик.

Она рассказала, что в чайном грибе содержатся такие же полезные вещества, как в чае, а также полезные бактерии, появляющиеся в результате брожения. Этот продукт содержит витамин С и способен благотворно влиять на микрофлору кишечника и укреплять иммунитет.

«Не нужно на него уповать, как часто пишут, что это чуть ли не панацея. Он, действительно, оказывает полезное действие на микрофлору кишечника, а также укрепляет иммунную систему. Однако это лишь помощь и небольшой вклад в наше здоровье. Но не панацея», — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, чайный гриб полезен, так как обладает способностью к переработке сахара, добавило ИА Nation News.