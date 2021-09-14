Диетолог рассказал, чем питаться больным ковидом

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала для радио Sputnik, чем можно питаться во время болезни ковидом, когда организм слишком ослаблен для усвоения привычной пищи. Это аналог детского питания.

Во время болезни пропадает аппетит, к тому же привычная еда создаст дополнительную нагрузку для организма. Поэтому можно покупать в аптеке питательные смеси — аналог детского питания.

«Если человек совершенно потерял аппетит, в этом случае можно использовать лечебные смеси. Они сбалансированы по составу, они содержат белки, жиры и углеводы, то есть все необходимое человеку. Ими можно полностью покрывать потребности организма в период болезни», — пояснила врач.

Смеси напоминают детское питание по консистенции, однако рассчитаны на взрослого человека. Купить их можно в аптеке.

«Эти лечебные смеси продаются в аптеках в виде порошка. Их надо разводить, а потом пить. Либо покупать уже в готовом виде, в виде сипинга — это уже готовая бутылочка, человек просто из нее пьет», — рассказала Круглова.