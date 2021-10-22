Диетолог рассказал, чем опасны обезжиренные продукты

Многие люди в попытках похудеть питаются обезжиренными продуктами. Заведующая центром «Здоровое и спортивное питание» Екатерина Бурляева предупредила, что такой подход вряд ли скажется на фигуре хорошим образом. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Специалист отметила, что такие продукты не помогают в борьбе с лишним весом. Напротив, они приводят только к его медленному набору. В обезжиренной еде содержится множество углеводов — соли, сахара, а также различных усилителей вкуса, передали Nation News.

«Следует избегать обработанных пищевых продуктов с маркировкой „с низким содержанием жира“, „обезжиренные“ и „лайт“», — отметила Бурляева.

Врач отметила, что жирное молоко, в отличие от обезжиренного, содержит много витаминов и питательных компонентов. Например, в нем находятся витамины A, E, D, а также фолиевая кислота. Содержание белков, жиров и углеводов в обычном и обезжиренном молоке одинаковое.