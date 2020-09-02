Диетолог рассказал, чем опасно однообразное питание

По данным портала «Русская планета», Мойсенко уточнила, что это нарушает работу иммунной системы. В результате это препятствует образованию ферментов - человек начинает набирать вес.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, когда лучше всего есть шаурму. По ее словам, шаурму можно есть в любое время дня, так как в ней соблюдается баланс белков, жиров, углеводов и овощей.