Диетолог рассказал, чем опасно однообразное питание
Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, почему нельзя есть каждый день одни и те же продукты. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным портала «Русская планета», Мойсенко уточнила, что это нарушает работу иммунной системы. В результате это препятствует образованию ферментов - человек начинает набирать вес.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, когда лучше всего есть шаурму. По ее словам, шаурму можно есть в любое время дня, так как в ней соблюдается баланс белков, жиров, углеводов и овощей.