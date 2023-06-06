Здоровье 06 июня 2023, 05:04 Диетолог рассказал, чем нужно завтракать для снижения уровня холестерина в крови Диетолог Эллисон назвал 5 лучших вариантов завтрака для снижения холестерина в крови Unsplash

Читать 360tv в

Диетолог Herbalife Nutrition Ричард Эллисон перечислил пять вариантов завтрака для снижения уровнял холестерина в крови. В список попали овсянка, яйца, тосты, греческий йогурт и смузи, написал Express.

Овсянка содержит много растворимой клетчатки. Разнообразить ее можно корицей, орехами, свежими фруктами и ягодами. Яйца тоже прекрасно подойдут для завтрака, но не более двух в день.

Реклама

Греческий йогурт подойдет любителям чего-нибудь более легкого. В него тоже можно положит свежие ягоды или фрукты, добавить мед.

Тосты из цельнозернового хлеба станут одним из лучших вариантов еды на завтрак. Сверху на них можно положить кусочек авокадо или намазать нежирным сливочным сыром.

Смузи станет отличным способом получить разнообразные питательные вещества за один прием. За основу лучше всего подойдет обезжиренное молоко или йогурт. В него можно добавить свежие, замороженные фрукты, шпинат, семена чиа. Это позволит организму получить дополнительную порцию клетчатки и белка.

«В дополнение к здоровому питанию, одним из важнейших способов снизить уровень холестерина в крови являются физические упражнения», — заключил диетолог.

Ранее ученые выяснили, что ночной сон при закрытом окне предотвращает повышение холестерина в крови. Когда окна закрыты, то в комнате становится меньше шума и люди спят крепче.