Здоровье 27 марта 2023, 06:18 Диетолог рассказал, чем нельзя запивать витамины Нутрициолог Белоусова: витамины хуже усваиваются из-за чая и кофе Unsplash

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Обычно витамины принимают один раз в день во время завтрака. Но положительное влияние этих веществ на организм может снизиться из-за привычки начинать утро с чашки кофе или крепкого чая. Об этом сообщила нутрициолог и врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, напитки с высоким содержанием дубильных веществ могут замедлять усвоение витаминов. Речь идет о чае и кофе. При разбавлении водой они не оказывают существенного клинического воздействия.

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Для усвоения витаминов в желудке требуется от 40 минут до 1,5 часа. После этого они перемещаются в тонкий кишечник, где в основном и усваиваются.

«Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10-15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением [витаминов]», — пояснила Белоусова.

Лучше всего подождать 40 минут после приема пищи и витаминов, прежде чем употреблять такие напитки. Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о важности приема витаминов весной. Специалисты подчеркнули, что они способствуют развитию организма и нормальному росту клеток.