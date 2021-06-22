Диетолог рассказал, чем можно заменить дорогие полезные продукты

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить дорогие полезные продукты и суперфуды. Оказалось, что у многих из них есть более дешевые аналоги, написало ИА Nation News.

Крупы киноа, полбу и дикий рис вполне можно заменить гречкой, овсянкой и пшенкой, считает диетолог. Это цельнозерновые крупы, которые приносят одинаковую пользу организму.

Обычное молоко нет смысла заменять растительным, если нет противопоказаний или дискомфорта при употреблении лактозы. А матча, на которую многие следящие за питанием хотят перейти с кофе, тоже содержит кофеин, поэтому в этом также нет большого смысла.

Также диетолог отметила, что для здоровья нет большой разницы, какую использовать муку — рисовую, пшеничную или овсяную. Главное, чтобы она была цельнозерновая.

Также Комиссарова усомнилась в незаменимости спирулины, которую многие считают необходимой для поддержания здоровье.

«Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради „пользы“. Аминокислоты, минералы, витамины… Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы все равно хотите получить максимум пользы, то придется съедать ее по 100 граммов, чтобы в этом был смысл», — написала диетолог у себя в Instagram.