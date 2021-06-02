Диетолог рассказал, чем может быть опасно употребление арбузов

Арбузный сезон еще не наступил, однако прилавки магазинов уже заполонили столь любимые многими ягоды. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что покупка арбузов не в сезон может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, в ранних арбузах может содержаться избыточное количество нитратов. Для ускорения созревания плода эти вещества могут использовать недобросовестные продавцы. Избыток нитратов может привести к отравлению.

«Избыток нитратов может оказаться для человека токсичным, там будут токсичные соединения гемоглобина, и человек будет испытывать страдания: тошнота, рвота, головная боль, упадок сил. Обычно это непродолжительно, как правило, не смертельно, но люди тоже есть разные, с разным уровнем здоровья, кому-то может и этой капли будет достаточно», — заявил специалист.

Гинзбург порекомендовал не покупать арбузы не в сезон. Обычно урожай арбузов созревает в августе. Диетолог отметил, что узнать об избыточном количестве нитратов по внешник признакам ягоды невозможно.