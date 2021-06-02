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    02 июня 2021, 18:05

    Диетолог рассказал, чем может быть опасно употребление арбузов

    Арина Бобкова

    Арбузный сезон еще не наступил, однако прилавки магазинов уже заполонили столь любимые многими ягоды. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что покупка арбузов не в сезон может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    По словам специалиста, в ранних арбузах может содержаться избыточное количество нитратов. Для ускорения созревания плода эти вещества могут использовать недобросовестные продавцы. Избыток нитратов может привести к отравлению.

    «Избыток нитратов может оказаться для человека токсичным, там будут токсичные соединения гемоглобина, и человек будет испытывать страдания: тошнота, рвота, головная боль, упадок сил. Обычно это непродолжительно, как правило, не смертельно, но люди тоже есть разные, с разным уровнем здоровья, кому-то может и этой капли будет достаточно», — заявил специалист.

    Гинзбург порекомендовал не покупать арбузы не в сезон. Обычно урожай арбузов созревает в августе. Диетолог отметил, что узнать об избыточном количестве нитратов по внешник признакам ягоды невозможно.