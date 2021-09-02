Диетолог рассказал, чем грозит злоупотребление яблоками

Осень — сезон урожая яблок. Но объедаться ими не стоит. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала «Ридусу», сколько яблок можно есть без вреда для здоровья и кому их нужно есть с осторожностью.

В день лучше ограничиться двумя-тремя яблоками, сказала специалист. Дело в том, что в яблоках высокое содержание кислот, которые в большом количестве могут разъедать слизистые стенки желудка. Есть и другая причина.

«Кроме того, яблоки очень сильно разжигают аппетит, и после употребления этих фруктов выше вероятность, что мы можем съесть что-то лишнее. Лучше всего есть яблоки, как и другие фрукты, в первой половине дня: на завтрак или в качестве перекуса, чтобы не перенагружать сахарами поджелудочную железу», — сказала Дюваль.

Она добавила, что из-за той же кислотности к яблокам следует с осторожностью относиться людям с чувствительной зубной эмалью. После них лучше прополоскать рот теплой водой.

«Людям с заболеваниями ЖКТ больше подходят печеные яблоки: они гораздо лучше воспринимаются организмом, потому что большинство содержащихся в них кислот разрушается под действием температурной обработки», — добавила диетолог.