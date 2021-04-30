Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка

Для приготовления полезного шашлыка стоит покупать нежирные виды мяса и птицы. При этом одна порция готового блюда не должна превышать 150 граммов. Об этом рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

«Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов», — привело слова диетолога РИА «Новости».

Очень важно не переедать во время майских праздников, поэтому вся еда должна помещаться на небольшую тарелку. Половину порции должны составлять зелень и овощи, пояснила Стародубова. Шашлыка на тарелке должно быть порядка 100-150 граммов.

Мясо оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, поэтому запивать его лучше обычной водой. Если выбирать к шашлыку алкоголь, то стоит отдать предпочтение сухому вину. Нужно не забывать и о правилах хранения продуктов.

«Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от -2 до +4 градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники», — отметила диетолог.

Она добавила, что каждый день есть шашлык не рекомендуется. При этом можно запекать в фольге кролика, цыпленка, рыбу и овощи.