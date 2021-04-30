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    30 апреля 2021, 23:39

    Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка

    Дарья Бунякова

    Для приготовления полезного шашлыка стоит покупать нежирные виды мяса и птицы. При этом одна порция готового блюда не должна превышать 150 граммов. Об этом рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

    Диетолог раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка

    «Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов», — привело слова диетолога РИА «Новости».

    Очень важно не переедать во время майских праздников, поэтому вся еда должна помещаться на небольшую тарелку. Половину порции должны составлять зелень и овощи, пояснила Стародубова. Шашлыка на тарелке должно быть порядка 100-150 граммов.

    Мясо оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, поэтому запивать его лучше обычной водой. Если выбирать к шашлыку алкоголь, то стоит отдать предпочтение сухому вину. Нужно не забывать и о правилах хранения продуктов.

    «Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от -2 до +4 градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники», — отметила диетолог.

    Она добавила, что каждый день есть шашлык не рекомендуется. При этом можно запекать в фольге кролика, цыпленка, рыбу и овощи.