Диетолог раскрыла секреты похудения звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

Уточняется, что эксперт обращала внимание на состояние здоровья и особенности организма знаменитости. В меню всех звездных пациенток диетолога входил булгур. Это пшеница, обработанная кипятком, которую высушили и раздробили. Крупу хорошо употреблять в сочетании с овощами.

По словам Гекче, актрисы турецких сериалов не делают упор на один только спорт. Артистки тщательно следят за питанием, но не отказываются от жиров и углеводов. Специалист отметила полезные свойства овсянки, информирует сайт «Дни.ру».

Узерли для съемок в сериале «Великолепный век» набрала порядка 13 килограммов. Спустя некоторое время она забеременела и набрала еще больше веса. После рождения ребенка актриса весила на 20 килограммов больше, чем было необходимо. По этой причине женщина села на диету.

Основу ее рациона составляли вареная курица и говядина. Помимо прочего, Мерьем часто ела натуральный йогурт, орехи, овощи, а также чечевицу. Иногда звезда позволяла себе десерты. Она могла полакомиться рахат-лукумом или халвой.