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    18 января 2021, 16:45

    Диетолог раскрыла секреты похудения звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

    Полина Петрова

    Диетолог Ойя Гекче раскрыла главные секреты похудения звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. По ее словам, для женщины индивидуально была разработана система питания, пишет Rusturkey.com.
    Диетолог раскрыла секреты похудения звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

    Уточняется, что эксперт обращала внимание на состояние здоровья и особенности организма знаменитости. В меню всех звездных пациенток диетолога входил булгур. Это пшеница, обработанная кипятком, которую высушили и раздробили. Крупу хорошо употреблять в сочетании с овощами.

    По словам Гекче, актрисы турецких сериалов не делают упор на один только спорт. Артистки тщательно следят за питанием, но не отказываются от жиров и углеводов. Специалист отметила полезные свойства овсянки, информирует сайт «Дни.ру».

    Узерли для съемок в сериале «Великолепный век» набрала порядка 13 килограммов. Спустя некоторое время она забеременела и набрала еще больше веса. После рождения ребенка актриса весила на 20 килограммов больше, чем было необходимо. По этой причине женщина села на диету.

    Основу ее рациона составляли вареная курица и говядина. Помимо прочего, Мерьем часто ела натуральный йогурт, орехи, овощи, а также чечевицу. Иногда звезда позволяла себе десерты. Она могла полакомиться рахат-лукумом или халвой.