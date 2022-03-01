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    01 марта 2022, 18:15

    Диетолог раскрыла рецепт безвредных для фигуры блинов

    Артур Блянихов

    Диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что самые полезными являются те блины, которые готовят на томатном соке, а овощи и грибы используют в качестве начинки.

    «Лучше делать блины не на молоке, особенно жирном, а на минеральной воде либо на сыворотке», — цитирует Соломатину портал News.ru.

    По ее словам, мука играет важную роль при приготовлении блинов. Она порекомендовала использовать цельнозерновую, чтобы снизить калорийность. Гречневая или овсяная мука считается не менее полезной.