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    27 декабря 2020, 08:45

    Диетолог раскрыл секреты полезного новогоднего стола

    Андрей Иванов

    Новогодний стол изобилует вкусными, но в большинстве случаев вредными блюдами. Есть несколько хитростей, которые позволят наесться любимым оливье и сохранить здоровье. Этими секретами с Ura.ru поделилась диетолог Ирина Дядикова.
    Диетолог раскрыл секреты полезного новогоднего стола

    По ее словам, чтобы сделать любимые новогодние салаты — оливье и селедку под шубой — полезными, нужно в первом заменить колбасу на вареное мясо, а во втором — картошку на яблоко и заправить его самодельным майонезом из растительного масла, лимона, пряностей, и яичного желтка.

    Дядикова добавила, что вместо огромной индейки лучше запечь утку с яблоками и сухофруктами. Мясо можно заменить рыбой, а соленья — свежими овощами. В Новый год не обойтись без мандаринов, но ими не стоит злоупотреблять.

    «Сок мандарина достаточно агрессивен», — предупредила диетолог.

    Дядикова посоветовала, если утром будет плохо от алкоголя и переедания, лучше не трогать вчерашние салаты, а сварить суп.

    В преддверии Нового года диетолог Елена Соломатина рассказала, какие блюда с праздничного стола могут вызвать сильную аллергию. Чтобы не было проблем, не стоит объедаться цитрусовыми, морепродуктами и орехами. Последствия могут быть серьезными — эти продукты в большом количестве опасны как для аллергиков, так и для здоровых людей.