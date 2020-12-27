Диетолог раскрыл секреты полезного новогоднего стола

По ее словам, чтобы сделать любимые новогодние салаты — оливье и селедку под шубой — полезными, нужно в первом заменить колбасу на вареное мясо, а во втором — картошку на яблоко и заправить его самодельным майонезом из растительного масла, лимона, пряностей, и яичного желтка.

Дядикова добавила, что вместо огромной индейки лучше запечь утку с яблоками и сухофруктами. Мясо можно заменить рыбой, а соленья — свежими овощами. В Новый год не обойтись без мандаринов, но ими не стоит злоупотреблять.

«Сок мандарина достаточно агрессивен», — предупредила диетолог.

Дядикова посоветовала, если утром будет плохо от алкоголя и переедания, лучше не трогать вчерашние салаты, а сварить суп.

В преддверии Нового года диетолог Елена Соломатина рассказала, какие блюда с праздничного стола могут вызвать сильную аллергию. Чтобы не было проблем, не стоит объедаться цитрусовыми, морепродуктами и орехами. Последствия могут быть серьезными — эти продукты в большом количестве опасны как для аллергиков, так и для здоровых людей.