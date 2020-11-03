Диетолог раскрыл секрет приготовления полезного майонеза

По словам специалиста, некоторые усилители вкуса вызывают у человека пищевую зависимость.

«С майонезом некоторые едят все, даже просто хлеб. Если человек подсел на этот продукт, то определенная вкусовая зависимость есть, она именно из-за глутамата натрия, потому что в майонез добавляют вкусовые добавки», — подчеркнула Григорьян.

Эксперт отметила, что рецептов домашнего майонеза очень много. Она посоветовала взбить яйца и постепенно добавлять оливковое масло. Хоть продукт и получится довольно калорийным, вредных химических веществ он содержать не будет.

Врач добавила, что заменить новогодний оливье с майонезом можно любым другим салатом. Например, салат с рыбой на пару, консервированным тунцом, куриным мясом или языком. Специалист порекомендовала заправить блюдо нежирной сметаной или йогуртом.