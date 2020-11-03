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    03 ноября 2020, 17:33

    Диетолог раскрыл секрет приготовления полезного майонеза

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Ольга Григорьян раскрыла секрет приготовления полезного майонеза. Она пояснила, что большинство магазинных соусов содержит вредный для организма глутамат натрия, сообщило радио «Говорит Москва».
    Диетолог раскрыл секрет приготовления полезного майонеза

    По словам специалиста, некоторые усилители вкуса вызывают у человека пищевую зависимость.

    «С майонезом некоторые едят все, даже просто хлеб. Если человек подсел на этот продукт, то определенная вкусовая зависимость есть, она именно из-за глутамата натрия, потому что в майонез добавляют вкусовые добавки», — подчеркнула Григорьян.

    Эксперт отметила, что рецептов домашнего майонеза очень много. Она посоветовала взбить яйца и постепенно добавлять оливковое масло. Хоть продукт и получится довольно калорийным, вредных химических веществ он содержать не будет.

    Врач добавила, что заменить новогодний оливье с майонезом можно любым другим салатом. Например, салат с рыбой на пару, консервированным тунцом, куриным мясом или языком. Специалист порекомендовала заправить блюдо нежирной сметаной или йогуртом.