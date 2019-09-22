Диетолог раскрыл продукты против старения

Полезная альтернатива энергетикам. Подмосковный биолог изобрел напиток-антистресс Подробнее

«Ученые изучали рацион долгожителей разных стран и доказали прямую зависимость между употреблением определенных продуктов и продолжительностью жизни», — сказала Мухина.

Она отметила, что в первую очередь необходимо обратить внимание на продукты с наивысшем содержанием антиоксидантов. Эти вещества препятствуют разрушению ДНК и отмиранию клеток организма.

Больше всего антиоксидантов можно найти в зеленом чае. Напиток запускает процесс обмена веществ и является очень полезным. Специалист рекомендует пить такой чай каждый день.

На втором месте оказались финики. В ягодах содержится 23 аминокислоты, которые улучшают настроение, стабилизируют психику, восстанавливают клетки и помогают правильно работать кишечнику. Также Мухина порекомендовала есть богатую витамином А облепиху. Она помогает поддерживать молодость кожи и улучшает зрение.

Не стоит забывать и про полезные свойства кисломолочных продуктов. Если молоко или творог натуральные, то в них есть много аминокислот, кальция и витаминов. Все эти вещества необходимы для здоровья людей.

А вот черника нужна для обновления клеток крови и гормонов. Также ягода поможет в избежании развития опухолей. На последнем месте, но не по значимости, располагаются томаты. Красный овощ защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и набора лишнего веса.