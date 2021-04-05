Диетолог раскрыл, чем вреден хлеб

Диетолог рассказал, что хлеб вреден не из-за своего состава, а из-за количества, в котором его потребляют. Об этом доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал сайту телеканала «Звезда».

«Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить. Хлеб может быть заменен довольно многими продуктами», — заявил Гинзбург.

По словам врача, хлеб можно без особых потерь заменять на крупы и блюда, в которые входит крупа. Гинзбург отметил, что грубый хлеб с пищевыми волокнами является наиболее полезным, потому что он позволяет быстро насытиться, но вместе с тем в нем не слишком много калорий.

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