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    24 августа 2020, 11:30

    Диетолог: раф-кофе считается высококалорийным напитком

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Круглова, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, в беседе с сайтом «Ридус» рассказала, что кофейный напиток раф, который сейчас крайне популярен, является очень калорийным.

    По словам специалиста, раф нельзя считать полноценной заменой завтрака, даже несмотря на то, что он состоит из большого количества калорийных продуктов: молока, сливок, сиропов и других добавок. Круглова рекомендует пить раф тем, кто хочет набрать вес.

    «Если кофе с добавлением, сахара, сливок, сиропов, то это превращает напиток в высококалорийный продукт, который при этом не содержит нужного количества витаминов и минералов, это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток», — пояснила диетолог.

    Она также отметила, что альтернативное молоко, которое добавляют в кофе, снижает питательную ценность напитка. Поэтому Круглова рекомендует его только тем, у кого непереносимость молочного белка. Или же смешивать его с кофе для вкусового разнообразия.

    «Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот», — рассказала диетолог.

    Новости SMI.FM