Диетолог: раф-кофе считается высококалорийным напитком

По словам специалиста, раф нельзя считать полноценной заменой завтрака, даже несмотря на то, что он состоит из большого количества калорийных продуктов: молока, сливок, сиропов и других добавок. Круглова рекомендует пить раф тем, кто хочет набрать вес.

«Если кофе с добавлением, сахара, сливок, сиропов, то это превращает напиток в высококалорийный продукт, который при этом не содержит нужного количества витаминов и минералов, это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток», — пояснила диетолог.

Она также отметила, что альтернативное молоко, которое добавляют в кофе, снижает питательную ценность напитка. Поэтому Круглова рекомендует его только тем, у кого непереносимость молочного белка. Или же смешивать его с кофе для вкусового разнообразия.

«Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот», — рассказала диетолог.