02 мая 2023, 23:34
Диетолог Пурахина рассказала о пользе ежедневного употребления овощей
Диетолог Пурахина заявила, что регулярное употребление овощей нормализует обмен веществ
Овощи очень полезны для организма. Диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина посоветовала употреблять их регулярно. Об этом сообщил LIFE.
Медик пояснила, что среди плюсов овощей — их низкая калорийность. Также в них содержится много воды и клетчатки. Самыми полезными овощами являются шпинат, брокколи и спаржа. При этом овощи и фрукты должны составлять примерно половину дневного рациона, написал RT.
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«Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса», — пояснила медик.
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