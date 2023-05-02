Здоровье 02 мая 2023, 23:34 Диетолог Пурахина рассказала о пользе ежедневного употребления овощей Диетолог Пурахина заявила, что регулярное употребление овощей нормализует обмен веществ

Читать 360tv в

Овощи очень полезны для организма. Диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина посоветовала употреблять их регулярно. Об этом сообщил LIFE.

Медик пояснила, что среди плюсов овощей — их низкая калорийность. Также в них содержится много воды и клетчатки. Самыми полезными овощами являются шпинат, брокколи и спаржа. При этом овощи и фрукты должны составлять примерно половину дневного рациона, написал RT.

Реклама

«Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса», — пояснила медик.