Диетолог Пун заявила, что пиво полезно для здоровья в умеренных количествах

Диетолог и шеф-повар Серена Пун рассказала о пользе пива, если употреблять его в умеренных количествах. По ее словам, пиво может послужить источником полезных антиоксидантов. Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.

В состав этого напитка входит хмель, ячменный солод и злаки. Именно в последних находятся полифенолы, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами, поскольку обладают антиоксидантными свойствами. Хмель и ячменный солод, в свою очередь, богаты галловой кислотой, кверцетином и эпикатехином.

«Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах», — процитировало ИА Nation News слова диетолога.

Людям, которые не могут контролировать количество выпитого, лучше подумать о полном отказе от алкоголя. Ведь спиртное может привести к необратимым проблемам.